Patiëntenfederatie: patiënt hoort weinig over kortere wachttijden

De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt enkele tientallen organisaties van patiënten met specifieke aandoeningen, zoals alzheimer, parkinson, crohn, hersenverlamming, dwarslaesie, hiv en kanker. Volgens de organisatie kunnen lange wachttijden grote gevolgen hebben. „Patiënten ervaren in deze periode vaak pijn, onzekerheid en beperkingen in het dagelijks leven. In sommige gevallen verslechtert hun gezondheid zelfs, waardoor de uiteindelijke behandeling complexer wordt.”

Zorgverzekeraars kunnen bemiddelen om de wachttijd te verkorten, maar 4 procent van de patiënten is daarop gewezen, komt uit de rondvraag naar voren. Directeur Arthur Schellekens van de Patiëntenfederatie noemt het „onacceptabel dat patiënten in Nederland soms maanden langer wachten dan eigenlijk nodig is, simpelweg omdat ze niet worden geïnformeerd over snellere alternatieven”. Hij wil dat ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars zich hier meer voor inzetten.