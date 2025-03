„Raad van State ziet niets in pensioenplan NSC” 

Het advies van de Raad van State wordt maandag openbaar, maar De Telegraaf meldde donderdagavond op basis van bronnen al dat aan het advies een zogeheten D-dictum hangt. Dit betekent dat het plan volgens de raad niet meer met aanpassingen te verbeteren is en dat het beter is om het helemaal niet in te dienen. Ingewijden bevestigden dit daarna ook aan de NOS.

De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering met betrekking tot voorgenomen wetgeving. Het D-dictum is de meest negatieve beoordeling die de raad kan geven. Volgens De Telegraaf verwacht de raad dat het NSC-plan leidt tot chaos en „enorme vertragingen” bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Verkiezingsbelofte

NSC wisselde in januari met het voorstel tot wetswijziging een verkiezingsbelofte van partijleider Pieter Omtzigt in. Fondsen zouden een referendum moeten houden onder hun deelnemers, zowel degenen die al gepensioneerd zijn als degenen die nog werken.

Alleen als de meerderheid ermee instemt, zou een fonds de bestaande pot geld mogen meenemen naar het nieuwe systeem. Is de meerderheid tegen, dan blijven de oude pensioenaanspraken overeind. Premies die vanaf 2028 worden ingelegd, vallen altijd onder de nieuwe regels.

Een fonds zou bij een nee straks dus twee potten moeten beheren: een oude en een nieuwe, met in elke pot een ander type deelnemers. De uitslag van een referendum is volgens het NSC-plan overigens alleen geldig als ten minste 30 procent van de deelnemers meedoet.

Het voorstel van NSC riep eerder al negatieve reacties op van de pensioensector en van vakbonden en werkgevers

De pakweg 160 Nederlandse pensioenfondsen beheren samen een vermogen van ongeveer 1700 miljard euro. Over de hervorming van het pensioenstelsel is jaren gesteggeld. Volgens de nieuwe pensioenwet, die op 1 juli 2023 inging, hebben de fondsen tot 2028 om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Begin dit jaar gingen de eerste drie al over.

Persoonlijke potjes

In het nieuwe stelsel wordt het vermogen van de fondsen opgedeeld in persoonlijke pensioenpotjes, die meebewegen met de economie. Dit heet invaren. Gegarandeerde aanspraken zijn er niet meer. Als de waarde van de beleggingen toeneemt, groeit zo’n potje en is er sneller dan nu ruimte voor indexering. Maar het potje kan ook krimpen bij economische tegenwind: dan volgt een korting.

Het is aan verantwoordelijk minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken), tevens NSC-vicepremier, om op het NSC-voorstel te reageren. Hij wacht nog op adviezen van toezichthouders AFM en DNB. Volgens De Telegraaf wil premier Dick Schoof met de andere vicepremiers meekijken met het oordeel van Van Hijum.

Minister Van Hijum (Sociale Zaken). beeld ANP, Lisa Selg

Het voorstel van NSC, dat gesteund wordt door coalitiepartner BBB, riep eerder al negatieve reacties op van de pensioensector en van vakbonden en werkgevers. Diverse seniorenorganisaties waren juist positief. Op aandringen van de Tweede Kamer werd advies bij de Raad van State gevraagd. Dat was bijzonder, want normaliter gebeurt dat niet bij amendementen op wetgeving.

NSC-Kamerlid Agnes Joseph, indiener van het plan, zei tegen de NOS dat ze het officiële advies afwacht en dat „zorgvuldig” gaat bestuderen. NSC kan het voorstel, al dan niet in aangepaste vorm, gewoon doorzetten.

In de huidige Tweede Kamer zijn de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel in de meerderheid, maar de Eerste Kamer stemde twee jaar geleden met het nieuwe stelsel in.