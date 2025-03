Hoe bijzonder (en) mooi de schepping is

De uitkomst van de drie juryprijzen was woensdag op de Achterkrant te zien. Het publiek heeft daarnaast tijdens de debatavond zowel in de zaal als thuis kunnen kiezen welke foto zij het mooist vond.

Eerste prijs door het publiek gekozen: roodborstje. beeld Adriana Soeteman

De meeste stemmen gingen naar de foto van het roodborstje van Adriana Soeteman (39) uit Dirksland. Ze heeft de vogel gefotografeerd op een zonnige vrijdag in februari in haar favoriete bos: landgoed Mildenburg bij het Zuid-Hollandse Oostvoorne. Adriana schrijft: „Het roodborstje vind ik zo'n heerlijk Hollands vogeltje. Hij zit vaak in mijn achtertuin. Natuur dichtbij!” Adriana krijgt een cadeaubon van 100 euro thuisgestuurd.

De tweede publieksprijs (cadeaubon 40 euro) ging naar Anita Thierry (39) uit Bodegraven voor haar foto van een boerenzwaluw die jongen voert. De foto is gemaakt bij de Oostvaardersplassen. „Wat ongelofelijk bijzonder om zoiets moois te mogen zien!” schreef Anita, die ook nog een foto van vechtende damherten meestuurde. „Beide foto's zijn voor mij herinneringen die in het geheugen zijn gegrift. Ze doen mij beseffen hoe bijzonder de schepping is en hoe fijn het is dat wij van al dit moois mogen genieten.”

Derde prijs door het publiek gekozen: zwarte stern voert jongen. beeld David van ‘t Hof

Net zoals de jury kende ook het publiek David van ’t Hof (68) uit Kootwijkerbroek een prijs toe voor zijn foto van de zwarte stern die zijn jongen voert. Het levert hem een extra cadeaubon van 20 euro op.