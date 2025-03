Baaijens (18) fotografeert microkosmos vol detail en kleur

Mijn doel is om de unieke kenmerken en schoonheid van deze dieren vast te leggen, zodat mensen ze op een geheel nieuwe manier leren waarderen. Want met regelmaat zijn het heel gewone insecten die ik fotografeer, zoals een springspin, goudwesp of kever.

Momenteel werk ik aan een groot project, waarvoor ik exclusieve macrofoto’s maak met speciale high-end apparatuur. Dit heeft mijn techniek naar een hoger niveau getild en hoewel deze beelden nog niet gepubliceerd mogen worden, kijk ik ernaar uit om ze binnenkort te delen met het grote publiek.

Nieuws in beeld Afrikaanse bloembidsprinkhaan. beeld Efraïm Baaijens Nachtvlinder bonte beer. beeld Efraïm Baaijens Langsprietdaas. beeld Efraïm Baaijens Goudwesp. beeld Efraïm Baaijens Hazelaarbladrolkever. beeld Efraïm Baaijens Springspin. beeld Efraïm Baaijens

Efraïm Baaijens (2006) is al vanaf zijn kinderjaren gefascineerd door de wereld van de kleine dieren om ons heen. Wat met het blote oog nauwelijks zichtbaar is, wordt door macrofotografie een microkosmos vol detail en kleur. In 2024 won hij uit 85.000 inzendingen de fotoprijs Hasselblad Masters.