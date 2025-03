Juist over dat laatste liepen de meningen uiteen, dinsdagavond tijdens een RD Live-event in het kader van de Week van de Schepping. De bijeenkomst in het pand van het Reformatorisch Dagblad in Apeldoorn trok dinsdagavond ruim honderd bezoekers. Het debat was ook online te volgen.

De christelijke ecoloog André de Bonte pleitte voor de inzet van wolfwerende rasters, omdat die „in 98 procent van de gevallen” de wolf zouden buitenhouden en daarmee slachtpartijen onder vee voorkomen.

Hij zag geen heil in het afschieten van wolven. „Het klinkt heel dapper, maar in de praktijk werkt het niet. Je schiet er een dood en volgende week is er een andere voor terug. Het tweede is dat dieren die bejaagd worden zich aanpassen en extra jongen krijgen.”

In zijn pitch somde De Bonte, werkzaam bij Geldersch Landschap & Kasteelen, juist de positieve kanten van de wolf op. Zo vertelde hij dat de verspreiding van de wolf omgekeerd evenredig is aan die van de Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen in Slowakije: waar de wolf toeneemt, neemt de varkenspest af. „De wolf pakt namelijk juist de zwakke, zieke dieren.”

In de Amerikaanse staat Wisconsin wijst onderzoek uit dat er minder wildaanrijdingen zijn dankzij de wolf. „Het dier is namelijk lui. Wolven patrouilleren liever langs begaanbare wegen en gaan niet graag dwars door het bos. Daardoor blijven wapiti’s, een soort herten, uit de buurt van de wegen. In Nederland zien we dat effect overigens nog niet.”

De verjonging van Veluwse loofbossen blijkt een ander voordeel. Volgens De Bonte is dat al wel merkbaar. „Door de wolf durven herten op bepaalde plekken in het bos niet meer te komen. Daardoor krijgen jonge boompjes de kans om te groeien. Dat is goed voor de vitaliteit van het Nederlandse bos.”

McDrive

Gerrit Averesch, SGP-Statenlid in de provincie Gelderland, sprak zich wel uit voor het doodschieten van wolven. Hij vergeleek het met het beheer van andere dieren, zoals bevers en ganzen. De politicus vond dat Nederland „met 18 miljoen inwoners en wat aangeharkte natuur” niet geschikt is voor de wolf. „Het is hier een grote McDrive voor het dier.”

Boerin Diana Versteeg-Hengeveld viel hem bij. Ze vertelde hoe ze bij een aanval van een wolf in 2023 diverse schapen was kwijtgeraakt.

„Ik vind het onethisch om wolven naar Polen te sturen en te zeggen: Jullie probleem, veel succes ermee” Glenn Lelieveld, wolvenexpert Zoogdiervereniging

De sprekers vonden elkaar in het belang van een goede dialoog met elkaar over een controversieel onderwerp als de wolf. Ook was er eensgezindheid over voldoende tegemoetkoming richting dierhouders, duidelijk beleid en snellere keuzes van provincies bij probleemwolven.

Verdoven

Een van de aanwezigen suggereerde om alle wolven te verdoven en naar Polen te brengen. Geen van de sprekers vond dat een geschikt plan. Panellid Glenn Lelieveld, wolvenexpert van de Zoogdiervereniging: „In India moeten mensen samenleven met olifanten en tijgers. In Afrika met onder meer leeuwen, neushoorns en nijlpaarden. Die dieren veroorzaken eveneens serieuze problemen. Een olifant ploegt je hele akker om. En de mensen daar hebben het al moeilijk. In Polen wonen ook mensen en leven er ook al wolven. Ik vind het erg onethisch om daar extra wolven heen te sturen en dan te zeggen: Jullie probleem, veel succes ermee.”

Tijdens de debatavond kwam enkele malen voorbij dat recreanten natuurgebieden zouden mijden vanwege de wolf. Een aanwezige uit Elspeet wilde dat beeld wat nuanceren. „Ik hoor over veel toeristen –sommigen zelfs uit Frankrijk– die speciaal voor wolven naar de Veluwe kwamen. Zelf heb ik het dier al zeven keer mogen bewonderen. Ik ben God dankbaar dat de wolf weer in Nederland is.”

RD Live werd voor de eerste keer georganiseerd. Hoofdredacteur Steef de Bruijn meldde dat het RD vaker dergelijke avonden over een actueel onderwerp zal gaan organiseren. De eerstvolgende RD Live is op 8 april.

Kijk de opname hier terug.