Papoea-Nieuw-Guinea wordt officieel christelijk land

Het land krijgt een verklaring in de preambule van de grondwet, waarin staat: „(Wij) erkennen en verklaren God, de Vader; Jezus Christus, de Zoon; en de Heilige Geest als onze Schepper en Onderhouder van het hele universum en de bron van onze machten en autoriteiten, gedelegeerd aan het volk en alle personen binnen de geografische jurisdictie van Papoea-Nieuw-Guinea.”

Er stemden 80 parlementariërs voor en 4 tegen. Radio New Zealand en andere regionale media berichtten erover.

Het christendom wordt ook opgenomen in het vijfde doel van de preambule. In Sectie 1 wordt bevestigd dat Papoea-Nieuw-Guinea een christelijke natie is, en in Sectie 3 wordt de Bijbel officieel erkend als nationaal symbool.

De wijziging is het gevolg van uitgebreide openbare raadplegingen in 2022 onder leiding van de PNG Constitutional Law Reform Commission. Gemeenschappen, kerken en maatschappelijke organisaties in het land steunden de verandering.

„Ik ben blij”, reageerde premier James Marape. „Deze grondwetswijziging erkent eindelijk ons land als een christelijke natie. Dit weerspiegelt op de hoogste manier de rol die christelijke kerken hebben gespeeld in onze ontwikkeling als land.”

Marape verzekerde dat de wijziging geen afbreuk doet aan de religieuze vrijheid. Artikel 45 van de grondwet, dat de vrijheid van gedachte, geweten en religie garandeert, blijft intact.

De wijziging wordt doorgevoerd zodra de juridische procedures zijn doorlopen.

Van de ruim 10 miljoen Papoea-Nieuw-Guineeërs is meer dan 90 procent christelijk, waarvan het merendeel protestants. Circa een kwart van de bevolking is rooms-katholiek.