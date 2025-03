Klarna doet officiële aanvraag voor beursnotering New York

Klarna heeft grote zakenbanken als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley ingeschakeld om de beursgang in New York te begeleiden. Het bedrijf zou daarbij een bedrag van minstens 1 miljard dollar willen ophalen. De waardering van Klarna zou meer dan 15 miljard dollar moeten bedragen.

De onderneming had afgelopen najaar al een vertrouwelijke aanvraag ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 2,8 miljard dollar en er waren volgens Klarna eind vorig jaar 93 miljoen actieve gebruikers.

Klarna is een van de bekendste apps waarmee klanten hun aankopen later of in termijnen kunnen betalen. De optie om achteraf te betalen bij het winkelen leidt volgens banken soms tot financiële problemen voor gebruikers.