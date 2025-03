Trump optimistisch over einde oorlog, maar Poetin verkoopt huid duur

Trump schreef vrijdag op Truth Social dat hij Poetin vroeg om de levens van Oekraïense militairen te sparen. Het is onduidelijk of hij met Poetin zelf sprak of dat hij die boodschap heeft overgebracht via zijn gezant Steve Witkoff, die donderdag laat in Moskou met Poetin om tafel zat.

„We hebben hele goede en productieve gesprekken gehad met de Russische president Vladimir Poetin gisteren”, aldus Trump. „En er is een goede kans dat deze verschrikkelijke, bloedige oorlog eindelijk ten einde kan komen.”

Trump stelt dat de Oekraïners een zwakke positie hebben aan het front en dat er een „afslachting” dreigt. Vermoedelijk doelt hij op de situatie in Koersk, waar het Russische leger Oekraïense militairen hebben omsingeld. „Ze bevinden zich in een zeer slechte en kwetsbare positie. Ik heb president Poetin met klem verzocht hun levens te sparen. Dit zou een afschuwelijk bloedbad zijn, niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. God zegene hen allemaal!”

Belafspraak

De Verenigde Staten kwamen afgelopen week met een voorstel voor een bestand van dertig dagen in Oekraïne. Kyiv ging al akkoord, maar Moskou zegt dat er nog moet worden gesleuteld aan het plan. Wel zei Poetin bereid te zijn tot een staakt-het-vuren, mits dat leidt tot een duurzame vrede. „Het is op zich een goed idee en dat steunen we.”

Het Kremlin zei eerder „voorzichtig optimistisch” te zijn na het gesprek tussen Poetin en Witkoff. Volgens The New York Post liet Poetin de speciale gezant wel eerst uren wachten, maar de president zou „over het algemeen” tevreden zijn geweest over het Amerikaanse standpunt over Oekraïne.

Poetin verkoopt de huid van de Russische beer duur en doet vooralsnog geen afstand van zijn maximalistische eisen

Poetin zou Witkoff met een „boodschap” voor Trump naar huis hebben gestuurd. Volgens het Kremlin zouden Trump en Poetin een belafspraak maken als de gezant Trump had ingelicht over het gesprek.

Vrijdag belde Poetin met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman over mogelijke oplossingen voor de oorlog in Oekraïne. Bin Salman vertelde Poetin dat hij „alle initiatieven” steunt om de oorlog te beëindigen. Saudi-Arabië werpt zich op als facilitator van gesprekken tussen Amerikanen, Oekraïners en Russen. De prins zou ook willen bijdragen aan de normalisering van de relatie tussen Rusland en de VS. Poetin zou hebben gezegd de bemiddelaarsrol van Riyad zeer te waarderen.

Maximalistische eisen

Of de oorlog daadwerkelijk spoedig ten einde komt of er op z’n minst een staakt-het-vuren wordt overeengekomen, valt overigens nog te bezien. Poetin verkoopt de huid van de Russische beer duur en doet vooralsnog geen afstand van zijn maximalistische eisen. Die houden bijvoorbeeld in dat Oekraïne al het Russische grondgebied opgeeft, afziet van aansluiting bij de NAVO en ook dat het land „denazificeert” en demilitariseert.

Helder is dat Rusland geen haast heeft om de wapens te laten zwijgen. De laatste weken boekte het land diplomatiek en militair successen. Het Kremlin zag met genoegen dat de VS ruziede met Oekraïne en Europese bondgenoten. Moskou is er veel aan gelegen die situatie maximaal te laten voortduren, in de hoop zo veel mogelijk concessies af te dwingen. Die kans neemt toe als Poetin vastberaden blijft, terwijl hij Trump zo lang mogelijk het gevoel blijft geven dat een vergelijk mogelijk is.