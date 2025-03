Poetin: Amerikaans voorstel voor bestand moet worden herzien

„We zijn het eens met de voorstellen om de vijandelijkheden te staken”, vertelde Poetin aan verslaggevers in het Kremlin na gesprekken met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. „Het idee zelf is correct en we steunen het zeker. Maar we gaan ervan uit dat een stopzetting zodanig moet zijn dat die tot langdurige vrede leidt en de oorspronkelijke oorzaken van deze crisis wegneemt.”

Poetin bedankte de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn inspanningen om de oorlog te beëindigen. Trump noemde Poetins verklaring „veelbelovend” en zei dat hij hoopte dat Moskou „het juiste zou doen.” Trump zei dat zijn gezant Steve Witkoff in gesprek was met de Russen in Moskou over het Amerikaanse voorstel, waar Kyiv al mee heeft ingestemd.

De Amerikaanse president zei dat die gesprekken zouden laten zien of Moskou klaar was om een ​​deal te sluiten. „Als ze dat niet zijn, zal het een zeer teleurstellend moment zijn voor de wereld,” aldus Trump.