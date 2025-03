Maanlander legt zonsverduistering tijdens eclips van vrijdag vast

Het bedrijf Firefly Aerospace deelde de foto’s van de zonsverduistering, die zijn gemaakt door zijn lander Blue Ghost. Die arriveerde bijna twee weken geleden op de maan. Op een van de foto’s is de aarde donker, met eromheen een ring van zonlicht. „Blue Ghost heeft haar eerste diamanten ring”, aldus Firefly. Op een andere foto is een weerspiegeling van de verduistering in de zonnepanelen van de lander te zien.

Het zijn niet de eerste foto’s van een zonsverduistering vanaf de maan. In april 1967 maakte de Amerikaanse lander Surveyor 3 ook zulke beelden, maar die waren veel minder scherp.

Bij een maansverduistering staat de aarde precies tussen de maan en de zon in. De aarde blokkeert het zonlicht en de maan belandt in de schaduw. Bij de eclips van vrijdagochtend was in Nederland alleen het begin te zien. Ongeveer een half uur voordat de maan volledig verduisterd werd, was hij ondergegaan. In september is er ook een totale maansverduistering, en dan is het hoogtepunt wel in Nederland zichtbaar, mits de wolken meewerken. In december 2029 is in Nederland een totale maansverduistering van begin tot eind te zien.