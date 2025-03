Zitting explosie Tarwekamp onder grote belangstelling begonnen

Binnenland

Onder grote belangstelling van pers en publiek is vrijdagochtend kort na 11.00 uur de eerste openbare zitting begonnen over de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Zes mensen kwamen daardoor om het leven. Vier mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de verwoestende explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december. Drie van hen waren aanwezig in de rechtbank in Den Haag.