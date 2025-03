Concert van de week: De ándere passiemuziek in Vianen

Het gaat om redelijk onbekende composities uit de renaissance, de barok, de romantiek en het Engelse impressionisme.

Van de Engelse componist Thomas Tallis (1505-1585) klinken diens ”Lamentations” (eerste deel). De Italiaanse componist Gregorio Allegri (1582-1652) is vertegenwoordigd met het ”Miserere”. Van J.S. Bach voeren de musici het openingsdeel van de ”Markus Passion” uit, in een bewerking van Ton Koopman.

De Duitse componist Joseph Rheinberger (1839-1901) is vertegenwoordigd met het ”Kyrie” in Es. Van de Engelsman Herbert Howells (1892-1983) klinkt het ”Requiem”. De Britse componist Gerald Finzi (1901-1956) is te horen in ”Lo the full final sacrifice”.

Cantus Kamerkoor werkt naar eigen zeggen „met de top aan amateurzangers” uit de wijde regi​​o van Noordeloos. „Het studietempo is hoog, de programmering zo divers mogelijk, met een vaak een originele presentatie.”

Tijdens het concert in de Grote Kerk van Vianen zijn in de werken van Tallis en Bach (ook) de jongeren van het koor Kindsingers te horen. Diederik Blankesteijn bespeelt het orgel.

Het concert in Vianen begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50; kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis.

Meer informatie:www.sietsevanwijgerden.com