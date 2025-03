Keijzer wil ‘meer creativiteit’ COA bij huisvesten statushouders

De minister oppert bijvoorbeeld dat statushouders moeten gaan woningdelen. „We vinden het wel normaal dat onze eigen twintigers, en soms inmiddels zelfs dertigers met elkaar woningdelen en vinden het volstrekt geen enkel probleem dat mensen die hier twee, drie jaar zijn een eigen volwaardige sociale huurwoning krijgen”, motiveert de BBB-minister. Woningdelen is overigens ook een van de opties waar het COA aan denkt om statushouders aan een dak boven hun hoofd te helpen.

De bewindsvrouw zegt de kritiek via de media te hebben vernomen en erdoor verrast te zijn. „Volgens mij is het gebruikelijk dat je ons dan ook even informeert.”