COA: geen urgentie voor statushouder heeft zorgwekkende gevolgen

Het COA onderzocht op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de gevolgen van een wetsvoorstel hierover van woonminister Mona Keijzer. De instantie spreekt vrijdag van zorgwekkende gevolgen als statushouders straks geen voorrang meer krijgen voor een huurwoning. „Namelijk een overvolle opvang, een tekort aan opvanglocaties, afhankelijkheid van dure noodopvang, gebrekkige inburgering en veel onzekerheid voor mensen die nog jaren in een azc moeten wonen, terwijl ze deel willen nemen aan de maatschappij.”

Op dit moment hebben volgens het COA bijna 19.000 bewoners in de asielopvang een verblijfsstatus. Ongeveer 70 procent daarvan verblijft langer dan de gebruikelijke veertien weken in een opvanglocatie door gebrek aan huisvesting.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is minimaal zeven jaar, en 7 procent ervan zou naar statushouders gaan. „Als de urgentieregeling wordt geschrapt, zullen zij ook deze tijd moeten wachten op een woning bovenop de duur van de asielprocedure”, aldus het COA.

De noodopvang waar het COA door een verbod langer aan vastzit, is vaak niet goed voor de omgeving en het welzijn van bewoners en medewerkers en is duur, geeft het COA aan. „We adviseren het ministerie dan ook om de consequenties van het wetsvoorstel grondig door te rekenen, zodat het COA zich goed kan voorbereiden op de gevolgen voor de opvangcapaciteit en de daarbij horende kosten”, zegt COA-bestuurder Joeri Kapteijns.

Een verbod op voorrang verergert de problematiek in de opvang, aldus het COA. „Van belang is dat er gewerkt wordt aan oplossingen die in de praktijk helpen. Voor de krapte op de woningmarkt en de overbelaste asielketen.” Als mogelijke oplossing noemt het COA woningcorporaties en gemeenten de ruimte geven woningen te splitsen of woningen te laten delen door statushouders.