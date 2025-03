Vmbo’ers kunnen op minder scholen techniekprofiel kiezen

Het aanbod nam in absolute aantallen het sterkst af in Noord-Brabant (achttien locaties minder dan tien jaar geleden) en Gelderland (elf minder). Daardoor moeten scholieren mogelijk verder reizen naar de dichtstbijzijnde school met een technisch profiel.

„We hebben juist veel meer mensen nodig die voor deze sector kiezen”, zegt branchevereniging Bouwend Nederland. Ook andere technische brancheorganisaties zoals Techniek Nederland en Transport en Logistiek Nederland zeggen dat een technisch profiel voor vmbo’ers een heel belangrijke route is naar een beroep in die sector. „Het is dé manier waarop scholieren met het vakgebied in aanraking komen en bijvoorbeeld in de installatietechniek hebben we juist veel mensen nodig met een praktische opleiding.”

De daling komt deels doordat in schooljaar 2016-2017 de beroepsgerichte profielen op de schop gingen. Het aantal verschillende richtingen waaruit scholieren konden kiezen werd toen teruggebracht. In dat jaar stopten verspreid over het land 25 scholen met het aanbieden van minstens één technisch vmbo-profiel. Maar ook in de jaren daarna nam het aantal scholen met een technisch profiel gestaag af. Vooral de richting die voorbereidt op automonteur of vrachtwagenchauffeur, nam sterk af. Er zijn in de afgelopen zes jaar zeventien scholen minder waar je dit profiel kunt volgen. Er zijn nog 86 scholen met deze richting over.

Hoewel het aantal plekken met een technisch profiel dus afneemt, is er nog geen daling te zien in het deel van de vmbo’ers dat deze richting kiest. Dit is volgens Platform Talent voor Technologie al jaren zo’n 20 procent.

Jongeren die uiteindelijk in de technieksector willen werken, hebben veel kans op een baan. Voor veel technische beroepen staan namelijk veel meer vacatures open dan dat er geschikt personeel te vinden is, blijkt uit de recentste cijfers van het UWV. Beroepen als automonteur, elektricien, loodgieter of machinemonteur behoren tot de „krapste” beroepen.