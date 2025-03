Grote drukte verwacht bij eerste rechtszitting explosie Tarwekamp

De aanslag was vermoedelijk gericht tegen de eigenaresse van een bruidswinkel die in het blok was gevestigd. Zij zou de ex-vriendin zijn geweest van de hoofdverdachte, de 33-jarige Moshtag B. uit Rotterdam. Volgens diverse media zou B. wraak op de vrouw hebben willen nemen.

Het Openbaar Ministerie beschouwt B. als het brein achter het plan brand te stichten in de winkel. Justitie beschuldigt hem onder meer van moord of doodslag op zes mensen. Dat geldt ook voor de twee vermoedelijke uitvoerders van de aanslag, de neven Mourad B. (29) en Ilias B. (24). Bij de aanslag werd zwaar vuurwerk en zo’n 200 liter benzine gebruikt, aldus het OM eerder. Ook is een auto - waarschijnlijk die van de ex-vriendin - in brand gestoken.

Het OM vermoedt dat de aanslag al een week eerder, op 1 december had moeten plaatsvinden. Bij een controle in Oosterhout vond de politie in het busje van beide neven jerrycans vol met benzine en zwaar vuurwerk. De politie nam de spullen in beslag en arresteerde de twee mannen. Zij mochten na verhoor weer gaan. De twee zouden op de parkeerplaats hebben staan wachten op de vierde verdachte, Adil A.(33). Ook hij zou zijn benaderd door Moshtag B. Maar A. kwam niet opdagen en is - volgens een verklaring die zijn advocaat naar buiten heeft gebracht - afgehaakt.