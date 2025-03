Patiënt Heemskerk naar ziekenhuis, huisartsenpost nog afgezet

Laboratoriumonderzoek in het ziekenhuis moet uitsluitsel geven over welke ziekte de man heeft. Waarschijnlijk wordt dat pas vrijdagochtend bekend. Daarna wordt bekeken welke stappen verder moeten worden genomen en of bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek nodig is.

„Er gaan allerlei wilde verhalen en enge ziektes rond, maar we weten het gewoon niet”, zegt de woordvoerder. „We hebben uit voorzorg opgeschaald, maar misschien dat achteraf blijkt dat het allemaal niet nodig was.”

Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, gekleed in beschermende, oranje pakken, brachten de zieke man rond 21.30 uur „ingepakt” op een brancard naar de ambulance, die was aangepast om zeer besmettelijke mensen te vervoeren. Naar welk ziekenhuis de man is gebracht, kan de woordvoerder niet zeggen. „Uit veiligheidsoverwegingen is dat ook bij ons nog niet bekend.”

Omdat onbekend is wat de man mankeert, is het lastig te beslissen wat er met de mensen moet gebeuren die nog binnen zijn. „Kunnen we ze na handen wassen naar huis sturen of moeten we andere maatregelen nemen? Dat gaan we nu bekijken.”