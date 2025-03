Weer aanhouding in onderzoek naar explosies Leiden en Sassenheim

Op zaterdag 22 december ontplofte kort na middernacht een bom bij een woning aan de Schubertlaan in Leiden. De nacht erna was er een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Weer een nacht later, werd aan de Narcis in Voorhout een explosief gevonden, dat door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk werd gemaakt. De politie gaat uit van een verband tussen de zaken.

De Amstelvener is dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het achterlaten van het explosief in Voorhout. De rechter-commissaris verlengde donderdag zijn voorlopige hechtenis met twee weken. De minderjarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de twee explosies. Hij is dinsdag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, meldt de politie.