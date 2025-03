Krijg ik subsidie voor het onderhoud van mijn monumentale pand?

Genieten van monumentale panden in het oude stadscentrum van Dordrecht. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Als ik door het oude stadscentrum van een oude stad zoals Dordrecht of Goedereede loop, kan ik oprecht genieten van de statige monumentale panden. Als je een trotse eigenaar van zo’n monumentaal woonhuis zou vragen wat ervoor nodig is om een dergelijk pand in goede staat te houden, krijg je waarschijnlijk te horen dat dit gepaard gaat met torenhoge kosten.

Men vindt het belangrijk dat de vele rijksmonumenten die Nederland rijk is in stand worden gehouden. Om dit mogelijk te maken is er een subsidieregeling in het leven geroepen om eigenaren van een monumentaal woonhuis een financiële compensatie te bieden voor de gemaakte onderhoudskosten. De regeling houdt in dat eigenaren achteraf maximaal 38 procent subsidie kunnen krijgen voor gemaakte kosten om het monumentenpand in stand te houden.

Voorwaarden

Bert van der Laan. beeld Visser & Visser

De kosten die in aanmerking komen voor de subsidie dienen gemaakt te zijn voor restauratie of onderhoud aan monumentale onderdelen van rijksmonumenten. Kosten die te maken hebben met verbetering van het monumentenpand komen niet voor de subsidie in aanmerking. Of het pand dat u bezit een rijksmonument is, kunt u vinden in het rijksmonumentenregister.

Welke specifieke kosten vergoed worden en welke kosten juist zijn uitgesloten van vergoeding, dat kunt u vinden op cultureelerfgoed.nl. De subsidiabele kosten dienen bijvoorbeeld betrekking te hebben op dakbedekking, goten, fundering, constructies, kozijnen, schilderwerk, monumentaal interieur, etc.

Het is van groot belang om alle gespecificeerde facturen te bewaren die betrekking hebben op de eerder genoemde kosten. Deze onderbouwing dient meegestuurd te worden met de subsidieaanvraag. Daarnaast is het raadzaam om foto’s te maken voordat de werkzaamheden zijn gestart en nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Bij een eventuele controle is daarmee relatief eenvoudig aan te tonen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Als de totale kosten meer bedragen dan 70.000 euro, dient u een inspectierapport aan te vragen voordat de werkzaamheden starten.

Het is raadzaam om foto’s te maken voordat de werkzaamheden starten en nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Aanvraag

De subsidie voor de in 2024 gemaakte kosten dient tussen 1 maart 2025 en 30 april 2025 aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen, waardoor het recht op subsidie vervalt. De aanvraag dient u digitaal te doen met uw DigiD.

Voor de subsidies die in 2025 aangevraagd worden is een budget van 52,5 miljoen euro beschikbaar. Als alle subsidieaanvragen inhoudelijk zijn beoordeeld, wordt het definitieve percentage vastgesteld. Het kan dus zijn dat de subsidie lager is dan 38 procent. Wees er in ieder geval op tijd bij, want subsidieaanvragen na 30 april 2025 worden niet meer in behandeling genomen.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser.