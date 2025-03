CIDI zeer onaangenaam verrast door stoppen uitwisseling UvA

Binnenland

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is „zeer onaangenaam verrast” over het besluit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) om voorlopig te stoppen met de uitwisseling van studenten met de Hebrew University in Israël. „Dit besluit lijkt vooral ingegeven door politieke en ideologische motieven en geeft de indruk dat de universiteit zwicht voor de druk van activistische groepen die agressieve en intimiderende pro-Palestijnse protesten organiseren”, schrijft het CIDI in een reactie.