Leden GroenLinks en PvdA stemmen in juni over nieuwe partij

Binnenland

De leden van GroenLinks en PvdA krijgen op 21 juni bij een congres de vraag voorgelegd of de partijen samen moeten gaan in een nieuwe linkse partij. Als hiervoor wordt gestemd, moet deze halverwege 2026 worden opgericht. In een bericht aan de leden schrijven de partijen dat ze veel steun zien bij hun leden voor dit plan. GroenLinks en PvdA hebben momenteel al een gezamenlijke fractie in de Tweede en Eerste Kamer.