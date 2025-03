Van der Plas ontkent dat sprake is van crisisoverleg

Woensdag sprak Van der Plas al met PVV-leider Geert Wilders en premier Schoof over de nieuwe 3,5 miljard euro die het kabinet wil vrijmaken om Oekraïne te blijven steunen. Daarbij kwam de motie van Joost Eerdmans (JA21) om het Europese herbewapeningsplan niet te steunen ook even aan bod, vertelt Van der Plas. „Toen heb ik gezegd: het lijkt me handiger dat we dat morgen even met vier partijen doen, de coalitie samen, en niet nu hier met twee partijen.”

„De media noemen het een crisisoverleg”, aldus Van der Plas. „Voor mij is het gewoon een vervolg op het gesprek van gisteren.”