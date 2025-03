„Thuisbatterij met stekker niet zonder risico”

Zo’n batterij klinkt aantrekkelijk, maar Marco Schuurman van Slimster waarschuwt dat stopcontacten niet bedoeld zijn om stroom op terug te leveren. Zo is het met het oog op mogelijke oververhitting en brandgevaar risicovol om de stekkerbatterij aan te sluiten op een groep waarop al andere apparaten met een hoog vermogen in de woning aangesloten zijn.

Schuurman: „Het is weliswaar toegestaan om maximaal 800 Watt op een stopcontact in te voeden, maar of het verstandig is, is vraag twee. Ik voorzie situaties waarin mensen meerdere batterijen op één groep gaan aansluiten of een groepenkast die niet automatisch uitschakelt, omdat overbelasting niet herkend wordt.”

Eerder deze week werd bekend dat Greenchoice als eerste energieleverancier de netto vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom tot bijna nul euro terugbrengt. Sinds die berichtgeving signaleert Slimster een toenemende interesse bij zonnepaneeleigenaren voor thuisbatterijen.

Tot nu toe zijn vooral thuisbatterijen die bedoeld zijn om te handelen op energiemarkten sterk in opkomst. Dat zijn vaak grote opslagapparaten waaraan een flink prijskaartje hangt. De thuisbatterij met stekker is echter veel goedkoper en er komt geen installateur aan te pas.

Marco Schuurman van Slimster verwacht dat de vraag naar kleine, betaalbare batterijen met een stekker snel kan toenemen door het nieuws over de vrijwel verdwenen terugleververgoeding, zeker als meer leveranciers het voorbeeld van Greenchoice volgen. Zo’n batterij heeft vaak een capaciteit van 5 kilowattuur. Op die manier zou je volgens hem niet 30, maar zo’n 80 procent van de stroom van je eigen zonnepanelen direct in huis kunnen gebruiken.

Schuurman: „Stel dat je tien panelen hebt en een batterij aanschaft, dan hebben we het over zo’n 1500 tot 2000 kilowattuur extra ‘zelfconsumptie’ van opgewekte stroom. Daarmee bespaar je, met het huidige gemiddelde tarief van 28 cent, zo’n 500 euro per jaar. Een thuisbatterij met stekker heb je al voor minder dan 2000 euro en het zou me niet verbazen als de prijzen de komende tijd verder dalen.”