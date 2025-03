Guurtje Leguijt groeide op in Krommenie, als zesde kind uit een groot gezin. Haar schrijverschap nam een vlucht nadat ze in 1987 een verhalenwedstrijd van de NCRV had gewonnen. Van haar hand verschenen in totaal achttien boeken.

Ze brak in 1999 door met het jeugdboek ”Heibel in mijn hoofd”, over een jongen met autisme die dingen anders ziet en beleeft dan andere kinderen. Met dit boek won Leguijt destijds de christelijke kinderboekenprijs het Hoogste Woord.

Leguijt toonde zich in haar werk pleitbezorger voor kwetsbare mensen. Dat was ook terug te zien in de psychologische romans voor volwassenen die ze later publiceerde. In 2007 verscheen ”Niemandsland”, met in de hoofdrol een jongen die uit huis geplaatst wordt, en in een jeugdzorginstelling terechtkomt. Met dit boek won ze in 2008 de prijs van het beste Christelijke Boek.

Behalve romans schreef Leguijt ook non-fictie. In ”Steekje los?” verwerkte ze haar eigen burn-out en toonde ze hoe vreemd je gedachten soms kunnen zijn.

Leguijt was getrouwd met Johan en woonde in Alphen aan den Rijn. Samen kregen zij drie kinderen.