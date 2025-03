„Een Poeriem-verkleedfeest over het verhullen en onthullen van wie we zijn!” kondigt Oy Vey aan. Die organisatie beoogt naar eigen zeggen een „radicaal inclusieve Joodse cultuur.”

Online promoot Oy Vey het verkleedfeest onder de kop: ”Get (un)dressed”, dus ”(Ont)kleed jezelf”. „Kom langs voor een avond vol (ont)kleding”, meldt Oy Vey, dat het Poerimfeest in samenwerking met het Joods Museum organiseert. Het festijn hoort bij de tentoonstelling ”Sex: Jewish Positions ” in het Joods Museum, over Joodse zienswijzen op seksualiteit.

Op de website van het Joods Museum is de aankondiging van het feest recent aangepast. Daar is de term (on)gekleed niet meer te lezen. „Die titel is bijzonder ongelukkig”, reageert Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier (JCK), waar het Joods Museum onder valt, donderdag desgevraagd. „Er is sprake van ongelukkige communicatie. Dat spijt me.”

Esther Voet schreef vorige week in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) dat het feest in het Joods Museum „wrevel en weerzin” wekt.

Een reageerder verzucht op de NIW-site: „Dit is toch vloeken in het Joods Museum? Is er dan niets meer heilig?” Hoe ziet u dat?

Schrijver: „Ik sta natuurlijk geen naaktheid toe in het museum, in welke vorm dan ook. Daar zien we op toe. De suggestie dat het om een losgeslagen feest zou gaan, spreek ik tegen. Verder speelt het evenement zich niet af in het synagogegedeelte van het museum, maar in het museumcafé dan wel het gedeelte waar de tentoonstelling over seksualiteit in Joodse kringen is te zien.”

De aankondiging van het festijn belooft „cocktails en mocktails, de hele nacht dansen en een zinderend Poeriemspiel-performance door de enige Drag King KLAUS”.

Kunt u zich voorstellen dat zo’n feestinvulling bij bijvoorbeeld orthodoxe gelovigen weerzin oproept?

„Dat realiseer ik me. Tegelijkertijd vind ik dat het Joods Museum open is naar iedereen. Daarom vind ik dat dit evenement voor de queergemeenschap bij ons kan, zeker in de context van de tentoonstelling over seksualiteit in Joodse kring.”

Biedt u ruimte voor zo’n feest om tegemoet te komen aan subsidieverstrekkers, zoals de overheid, die inclusie en diversiteit propageren?

„Die suggestie verwerp ik. Dit feest organiseren we niet om tegemoet te komen aan behoeften vanuit de overheid. Dit is ons eigen initiatief. We bieden ruimte aan mensen van verschillende pluimage, ook uit de queer- en homoseksuele gemeenschap.”