In het Wetboek van Strafvordering staat hoe autoriteiten te werk mogen gaan bij de opsporing, vervolging en berechting van verdachten. Het wetboek is verouderd en wordt volledig herzien. Daarbij veranderen op veel punten ook bevoegdheden van bijvoorbeeld de politie en het Openbaar Ministerie.

De AP somt een lijst met punten op waar de wet volgens haar inzicht tekortschiet. Van verdachten van flinke misdaden worden bijvoorbeeld altijd vingerafdrukken en foto’s gemaakt. Die gegevens kunnen vervolgens ook in andere zaken worden gebruikt. Deze regels zijn te soepel, vindt de autoriteit.

Het kabinet moet ook voorkomen dat gegevens van mensen die nergens van worden verdacht in de politiesystemen gaan rondzwerven. Dat kan voor zulke mensen „grote risico’s” opleveren.

Gegevens die niet nodig zijn voor het strafonderzoek moeten volgens de AP meteen worden vernietigd. Voorzitter Aleid Wolfsen zegt in een verklaring: „De politie haalt bakken vol data binnen, ook van mensen met wie de verdachte bijvoorbeeld ooit gemaild, ge-appt of gebeld heeft, maar die niets met criminaliteit te maken hebben.”

De balans tussen goede opsporing en bescherming van rechten is zoek, concludeert de AP. Het advies is om het wetboek aan te passen voordat het ingaat. Als het kabinet dat niet doet, dan bestaat volgens de autoriteit „het reële risico” dat sommige regels botsen met Europese wetten en daarom niet gelden.

Aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt al jaren gewerkt. De Tweede Kamer heeft er dit voorjaar al meermaals urenlang over gepraat. Volgende week debatteert de Kamer er naar verwachting nog een laatste keer over in de plenaire zaal.