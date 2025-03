Eickhof is een van de oudste en meest ervaren verslaggevers bij de NOS. De journalist werd bekend om zijn kenmerkende stijl en soms eigenzinnige toon. Zo viel hij in 2020 op door een item over camping-wc’s deels in rijmvorm te presenteren. Ook zijn winteritems met de bontmuts met flappen leverden zeker op sociale media veel reacties op.

Volgens een woordvoerder van de NOS is het niet de planning om in de uitzending uitgebreid stil te staan bij het vertrek van Eickhof. Op de website van de NOS staat een bijdrage van Eickhof waarin hij vertelt over zijn werk voor het NOS Journaal. „Al met al is het nog altijd het leukste beroep dat ik me kan voorstellen. En hoewel we tegenwoordig als journalisten, en zeker als journalisten van de NOS, regelmatig worden uitgescholden en belaagd, zou ik met niemand willen ruilen”, schrijft hij.

In gesprek met Panorama zei Eickhof afgelopen najaar „toch wel enigszins” naar zijn pensioen uit te kijken. „De samenleving is niet meer zo leuk en de berichtgeving wordt daardoor ook minder aangenaam”, stelde hij in dat artikel. „Het is gewoon niet meer zo leuk als tien of twintig jaar geleden om te vertellen wat er in Nederland aan de hand is. Vanuit dat oogpunt vind ik het niet zo erg om ermee te stoppen.” De journalist suggereert in het interview dat hij mogelijk zijn memoires gaat schrijven.