Hermans blijft bij vuldoel voor gasopslagen, Kamer niet gerust

Sinds de Russische inval in Oekraïne in de winter van 2022 is Nederland versneld afgestapt van uit Rusland geïmporteerd gas. In plaats daarvan wordt nu LNG uit de Verenigde Staten gehaald. Daarmee is de ene afhankelijkheid ingeruild voor de andere. De ontwikkelingen van de laatste weken doen veel partijen vrezen dat ook de nieuwe Amerikaanse regering weleens bereid zou kunnen zijn energieschaarste in te zetten als drukmiddel.

NSC-Kamerlid Wytske Postma vindt dat Nederland, bovenop de gebruikelijk wintervoorraad, ook een „strategische reserve” zou moeten aanleggen. Wat haar betreft moet het land daar in het geval van een acute gascrisis negentig dagen mee vooruit kunnen. Dat kan ook helpen „de zenuwachtigheid van de markt te dempen”. Met name in de zomer van 2022 traden enorme prijspieken op omdat veel landen elkaar beconcurreerden om hun opslagen op tijd gevuld te krijgen.

Hermans reageerde terughoudend. Zij wees erop dat zo’n reserve marktverstorend kan werken, niet gratis is en waarschijnlijk ook niet nodig. Wel erkende zij dat „de wereld veranderd is” sinds het advies van GTS. Zij is dan ook bereid de beheerder van het gastransportnetwerk te vragen de situatie nog eens te bekijken. „Maar mijn inschatting is dat het met die 80 procent kan”.

D66’er Ilana Rooderkerk deelt de zorgen van Postma „Ik denk dat de geopolitieke situatie echt iets anders laat zien.” VVD’er Silvio Erkens vindt eveneens dat leveringszekerheid zwaarder moet gaan wegen. Hij vindt dat zijn partijgenoot Hermans de mogelijkheid van een strategische gasvoorraad op zijn minst moet laten onderzoeken. En ook Suzanne Kröger sloeg alarm. „Ik maak me grote zorgen over of we klaarstaan voor een echte crisis.”

De Nederlandse gasopslagen zitten nu nog voor iets minder dan een kwart vol. Dat het opgeslagen gas tijdens de winter wordt aangesproken, is „gebruikelijk en normaal”, benadrukte Hermans. Zij herhaalde dat de resterende voorraad echt voldoende is om het laatste stukje van de winter mee door te komen. Op 1 april begint het vulseizoen weer.