Wiersma boos om ‘karikatuur’ die Bromet (GL-PvdA) van haar maakt

Wiersma begon haar betoog met de opmerking dat zij dit een „karikatuur van de inzet die ik iedere dag pleeg” vindt. „Ik vind daar wat van.” Volgens de minister zullen mensen thuis denken dat men in Den Haag laatdunkend over boeren en hun gezinnen spreekt. „Het gaat hier om de toekomst van mensen. Ik zou heel graag willen dat we die verantwoordelijkheid dragen.”

Bromet trok zich de kritiek van Wiersma niet aan. Volgens het Kamerlid waren haar eigen opmerkingen gericht op het beleid en de werkwijze van de minister, en niet op haar persoon. „Ik laat me niet vertellen dat ik dingen niet mag zeggen omdat het niet leuk is voor de mensen thuis.”

Bromet heeft vaker harde kritiek op Wiersma. In een debat in december vorig jaar noemde zij haar „incompetent”. Tijdens dat debat, dat ging over nieuwe stikstofplannen van Wiersma, was vrijwel de hele Kamer kritisch op de minister. Pieter Grinwis noemde de hoofdlijnen die Wiersma presenteerde „oppervlakkig”, en ook coalitiepartners NSC en VVD wilden snel concretere plannen zien.