Het plein in het centrum van de stad wordt opnieuw ingericht en de graafwerkzaamheden worden begeleid door archeologen. De waterput werd in opdracht van keizer Karel V gebouwd. Om het grondwater te bereiken moest men destijds eerst een trechtervormig gat graven, met aan de bovenkant een diameter van meer dan 7,5 meter.

De aanleg van de waterput is terug te vinden op rekeningen uit 1529. Waarschijnlijk is de put maar kort in gebruik geweest, omdat deze na 1530 nergens meer is genoemd en ook op geen enkele oude kaart te vinden is.

Andere archeologische vondsten zijn onder meer een compleet pelgrimsinsigne uit Keulen en hout, textiel en leer. De Neude werd rond het midden van de 15e eeuw een aantal jaren gebruikt voor een riddertoernooi.