De twee Arnhemmers van 30 en 57 jaar oud en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden woensdag voorgeleid. Eerder maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat de brand een doelgerichte aanslag was op het winkelpand dat als eerste in brand stond.

Meerdere panden zijn verwoest door het vuur.