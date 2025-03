Opnieuw cel- en taakstraf geëist tegen Willem Engel voor opruiing

De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) noemde de uitspraken van Engel woensdag in het gerechtshof in Den Haag „gevaarlijk en risicovol” en vol „hondenfluitjes”, ofwel verborgen boodschappen voor de mensen die het willen horen.

De rechtbank sprak Engel begin 2023 grotendeels vrij. Hij kreeg toen een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd na een eis van 180 uur taakstraf en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk. Het OM ging in beroep. Engel ontkent de aantijgingen. Volgens hem is zijn vervolging „politiek gemotiveerd”. „We zijn hier nu al vier jaar mee bezig. Ik kan geen verzekering meer afsluiten, geen bankrekening openen. Het is niet prettig, laat ik het zo maar noemen”, zei hij tegen het hof.

Medio vorig jaar sprak de rechtbank Den Haag Engel vrij in een andere zaak die ook ging over opruiing en over het negeren van een bevel van de politie. Hij zou toen hebben opgeroepen agenten te arresteren tijdens een demonstratie in Den Haag. In die zaak was een taakstraf van negentig uur en een voorwaardelijke geldboete van 250 euro geëist.