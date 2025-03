Oppositiepartijen vinden NSC ‘stempelmachine’ van asielwetten

Daarmee zadelt het kabinet de Tweede Kamer op met een probleem, vindt Bontenbal. Die moet volgens de fractieleider namelijk de wetten aanpassen om deze uitvoerbaar te maken na flinke kritiek van de Raad van State en organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat wordt een „enorme klus” die veel vertraging oplevert. Eigenlijk had het ministerie van Faber dat moeten doen, vindt hij, want dat beschikt over veel meer mensen.

„Ik had ook gedacht dat bewindspersonen onder andere van NSC er ook in de ministerraad voor waren gaan staan”, verwoordde Bontenbal zijn teleurstelling. Hij vermoedt dat de ministerraad de wetten na het kritische advies van de Raad van State vrijwel zonder wijziging heeft goedgekeurd omdat de coalitie wankel is en onder andere NSC klemzit. De partij staat er slecht voor in de peilingen. „Dat moet dan toch pijn doen?”, vroeg de CDA’er aan Boomsma.

Ook partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie is teleurgesteld in NSC, „een partij die groot is geworden onder de slogan goed bestuur”.

Boomsma verdedigde dat het „niet ongebruikelijk” is dat de Tweede Kamer wetten aanpast en beloofde de bezorgde oppositiepartijen een zorgvuldige behandeling van de wetten. „We gaan geen politiek spelletje spelen. We willen gewoon wetten die werken en daar gaan we op focussen.” Bontenbal vindt dat hij de stevige kritiek op de wetten hiermee bagatelliseert. „Het gaat niet om punten en komma’s”, aldus de CDA’er.