Van Dijk heeft Van Tiggelen „opnieuw aangesproken op zijn handelen en hem met klem geadviseerd in een persoonlijk gesprek zijn excuses aan te bieden aan de getroffen demonstrant”. Van Dijk vroeg het hem nadat hij beelden van de bewakingscamera bij het provinciehuis had bekeken. Die geven volgens hem een „verontrustend en concreter beeld” van het incident. De vrouw had zelf ook opnamen gemaakt, maar daarop is het incident maar deels te zien.

Van Tiggelen erkende maandag tegenover het ANP dat hij door een spandoek reed en na de aanrijding zonder te remmen de parkeergarage inreed. Hij had naar eigen zeggen niet in de gaten dat er iemand gewond was geraakt. Hij zei geen excuses te willen aanbieden.

De commissaris vindt dergelijk gedrag „zeker voor een volksvertegenwoordiger” onaanvaardbaar. „Het schaadt niet alleen het vertrouwen in medemenselijkheid, maar ook in de politiek.” Ook Statenleden hebben ontstemd gereageerd op het gedrag van hun collega.