Coalitie Groningen wil snel stop op gaswinning kleine velden

Volgens de drie formateurs is het vertrouwen hersteld na de val van de vorige coalitie, ruim vijf maanden geleden. De vier partijen bouwen voort op de vorige coalitie, waarbij de plaatsen van Groninger Belang en ChristenUnie zijn ingenomen door VVD en GroenLinks. Er komen zes gedeputeerden, een meer dan in het vorige college. De rode lijn is het doel de ‘brede welvaart’ in Groningen te verhogen. Qua schadeherstel en versterking blijft de provincie zich inzetten voor een ‘nij begun’.

Agrarische bedrijven krijgen ruimte voor uitbreiding, met aandacht voor dierenwelzijn en de natuur. Gedwongen onteigening om nieuwe natuur te ontwikkelen of stikstof- of broeikasuitstoot te verminderen is wat de coalitie betreft niet aan de orde. Er is geen ruimte voor grootschalige datacenters en distributiecentra, nieuwe bovengrondse leidingen en grote windturbines. Zonnepanelen op daken en vervuilde stukken grond kunnen wel. Bekeken wordt of kleine molens van 20 meter op boerenerven en bij dorpen kunnen worden toegestaan. Over kernenergie, een gevoelig punt in de Groningse politiek, wordt in het akkoord niet gerept. De ruimte die het ministerie van Defensie zoekt, mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, aldus de partijen.

De vier partijen willen dat de aanleg van de Nedersaksenlijn naar Enschede op korte termijn begint, en daarna de Lelylijn. Verder wil de coalitie de voordracht van het Groninger landschap voor de status UNESCO Werelderfgoed „een stapje verder brengen”. Wat betreft Ter Apel blijven de partijen het Rijk aansporen meer aanmeldcentra buiten Groningen te vestigen. Verder moet er een „schoolpleinenrevolutie” komen, door zo veel mogelijk schoolpleinen te vergroenen.

De financiële steun voor Groningen Airport Eelde blijft in stand. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting blijven bevroren tot 2027.

De vier fractievoorzitters, van wie er drie kandidaat-gedeputeerde zijn, toonden zich tevreden en lieten in een toelichting weten blij te zijn met wat ze hebben binnengehaald.