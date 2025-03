Regels vakantieverhuur Amsterdam verder aangescherpt

De maatregel is onderdeel van een stappenplan om overlast van vakantieverhuur aan te pakken en de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Als deze nieuwe stap niet helpt, is de volgende stap om „voor drie jaar te stoppen met het toestaan van vakantieverhuur in de wijken waar de meeste overlast is”, aldus het college. Als de balans in een wijk voldoende hersteld is, kunnen de stappen ook worden teruggedraaid, zo is het idee.

Sinds 2014 wordt de vakantieverhuur steeds verder aangescherpt, door bijvoorbeeld het verlagen van de verhuurtermijn naar zestig dagen, en daarna naar dertig dagen. Ook is er een meld-, vergunning- en registratieplicht gekomen. „Hoewel deze stappen hebben geleid tot een vermindering van de overlast is die in een aantal wijken nog onvoldoende afgenomen”, aldus de gemeente.

De gemeenteraad moet nog besluiten over het plan, dat vanaf april 2026 zou moeten ingaan. Ook wordt er gesproken met Amsterdammers en belangenorganisaties.