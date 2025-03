Bewoners Haagse Tarwekamp na inzameling niet gekort op uitkering

Een huizenblok aan de Haagse straat stortte grotendeels in na een aanslag op een winkel. Zes mensen kwamen om het leven. De buurtvereniging Lichtpuntjes van Mariahoeve begon een inzamelactie voor de gedupeerden, zodat zij hun leven opnieuw kunnen opbouwen. De actie leverde een eindbedrag van ruim 650.000 euro op.

Volgens Den Haag zijn onder de gedupeerden ook mensen die een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen. Alleenstaanden mogen normaal gesproken 1800 euro per jaar aan giften krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Bij gezinnen is die limiet 3600 euro. Dat zou nu onredelijk zijn, vindt de gemeente. De gift is een „bijdrage in de geleden schade”, en daarom wijkt Den Haag af van de regels.