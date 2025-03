Ook natuurorganisaties, gemeenten en de provincie Gelderland hebben zich uitgesproken tegen de plannen, waar staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) voor de zomer een besluit over neemt. Naast de Veluwezoom zijn ook Lelystad en de Friese Kollumerwaard in beeld voor het zogeheten springterrein. Een afvaardiging van de actiegroep overhandigde de petitie dinsdag aan de Defensiecommissie van de Tweede Kamer.

De actiegroep bestaat onder meer uit bewoners, natuurliefhebbers en recreanten. Een woordvoerder geeft aan dat Defensie op het nieuwe terrein wil gaan oefenen met de zwaarst mogelijke explosieven. „Daardoor zou het landschap in een maanlandschap veranderen. De natuur wordt dan vernietigd en er komt een groot hek omheen te staan. Recreanten, fietsers, natuurliefhebbers; niemand kan er dan meer in. Het is een groot gedeelte van de Veluwe wat dan afgesneden wordt.”

De actiegroep vreest ook dat de bodemkwaliteit en het drinkwater aangetast worden. Het nabijgelegen zweefvliegveld Terlet denkt definitief de deuren te moeten sluiten als Defensie voor de Veluwezoom kiest.

De krijgsmacht zegt meer ruimte nodig te hebben om te oefenen met zwaardere explosieven en voor opslag van munitie. Defensie voert daarbij aan dat in oorlogen en conflicten ook steeds zwaardere bommen worden gebruikt. Het nieuwe oefenterrein zou idealiter een oppervlakte van minstens 3 vierkante kilometer moeten hebben en weinig tot geen bebouwing eromheen. Eerder vielen locaties in onder meer Wapenveld, Loenen en Swifterbant af. De potentiële locatie op de Veluwezoom ligt specifiek in natuurgebied de Terletse Heide en bestrijkt ook een deel van het aangrenzende Rozendaalse Veld.

Veluwezoom Bomvrij zegt te begrijpen dat door internationale dreigingen meer oefenruimte nodig is voor Defensie. „Maar we vinden ook dat je goed moet afwegen wat het belang van de natuur is, waar in eigen land al zoveel mis mee is.” De woordvoerder oppert dat het kabinet beter naar landbouwgrond kan kijken voor nieuw oefenterrein. „Het is volledig onlogisch dit in een natuurgebied te doen. We willen benadrukken dat natuur niet ten koste mag gaan van oorlogsdreiging.”