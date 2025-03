Regime-gezinde Eritreërs willen toch in Rijswijk vergaderen

Binnenland

Eritreeërs in Nederland die trouw zijn aan het regime in hun land van herkomst, willen toch vergaderen in Rijswijk. De burgemeester van de Zuid-Hollandse plaats verbood maandag een vergadering in het zalencentrum Event Plaza, waar vorig jaar bij een soortgelijke bijeenkomst rellen uitbraken. Ook in Den Haag leidde een bijeenkomst van de Federatie Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN) eerder tot rellen.