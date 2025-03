Prijzenregen voor jonge Franse pianist op Nederlands YPF-concours

Salard (2007) heeft dus ook de Grand Prix Youri Egorov gewonnen. Deze prijs kan door de jury worden toegekend als zij van mening zijn dat de winnaar van de competitie een uitzonderlijk muzikaal, artistiek en pianistisch talent van internationale allure bezit. De tweede prijs van 7.500 euro ging naar de Duitse Viviana-Zarah Baudis (1999) en de derde prijs van 5.000 euro was voor de Belg Brecht Valckenaers (2000). Er namen twintig jonge pianisten deel aan de YPF European Piano Competition. Zij waren uit veertig aanmeldingen geselecteerd door een jury die de voorselectie deed. Onder de deelnemers was één Nederlander, Alexander Jansen. De Nederlandse pianist Hannes Minnaar was een van de juryleden.

De eersteprijswinnaar ontving 15.000 euro en hij ging met meer prijzen naar huis. Salard kreeg ook de Publieksprijs van 1.000 euro en de Jan-Peter de Graaffprijs. Laatstgenoemde prijs werd uitgereikt voor de beste uitvoering van de compositie van Jan-Peter de Graaff. Deze prijs is goed voor een masterclass door een specialist in hedendaags repertoire.

Salard ontdekte zijn passie voor muziek op 10-jarige leeftijd. Op 12-jarige leeftijd werd hij toegelaten tot het Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) in de Franse stad Nice. Hij won inmiddels de nodige prijzen bij concoursen. Momenteel studeert hij bij Amédée Briggen aan het CNRR.

De negende editie van het YPF concours vond plaats in het Bimhuis en Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam en stond open voor pianisten tot en met 27 jaar.