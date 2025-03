Ook Nederland kan lijden onder gevolgen van lekkende olietanker

Dinsdagmorgen waren de branden die woedden op vrachtschip Solong en tanker Stena Immaculate nog niet geblust. Volgens een woordvoerder van Boskalis is het containerschip in de loop van de nacht losgekomen van de tanker. Het luchtruim en zeegebied rond de plek van de aanvaring zijn afgesloten. Sky News meldde dat er later mogelijk een nog grotere veiligheidszone wordt ingesteld.

De tanker lag maandagochtend voor anker voor de plaats Hull. Volgens een bemanningslid van de tanker botste het onder Portugese vlag varende vrachtschip „vanuit het niets” op hen. Een bron van de Britse regering zegt tegen The Telegraph dat opzet niet kan worden uitgesloten, al zouden daar ook nog geen aanwijzingen voor zijn.

De kustwacht heeft 36 bemanningsleden gered. Een persoon die aan boord was van de Solong is vermist. Een gewonde ligt in het ziekenhuis. Aan boord van de tanker vonden meerdere ontploffingen plaats.

De tanker vervoerde kerosine voor het Amerikaanse leger. Een deel daarvan is in de Noordzee gelekt. Het vrachtschip zou vijftien containers met het uiterst giftige natriumcyanide aan boord hebben. Het transporteerde ook andere goederen, zoals een onbekende hoeveelheid alcohol, aldus informatie van de kustwacht. Het is nog onduidelijk of de stof in zee terecht is gekomen.

Milieuramp

De aanvaring op de Noordzee kan voor Nederland grote gevolgen hebben. Kerosine is tot vijftig keer schadelijker voor zeeleven dan dieselolie en veel gevaarlijker dan ruwe olie, meldde Stichting De Noordzee dinsdag op haar website. Directeur Ewout van Galen van de stichting zei tegen persbureau ANP dat het mogelijk is dat ook Nederlandse stranden met de lekkende kerosine te maken krijgen. „Dit is afhankelijk van de wind, stromingen en van hoeveel brandstof er vrijkomt.”

„De biodiversiteit en de gezondheid van het mariene ecosysteem worden langdurig beschadigd” Maarten Verdaasdonk, Stichting De Noordzee

Van Galen noemt het een zorgwekkende situatie, die tot een milieuramp kan uitgroeien. „We gaan zien of de brand snel bedwongen kan worden. Het is belangrijk dat zo min mogelijk brandstof in de zee komt”, aldus de directeur.

Als olie in zee komt, heeft dit directe gevolgen voor het zeeleven. „Denk bijvoorbeeld aan vogels, vissen en zeezoogdieren”, legt Van Galen uit. „Als een vogel helemaal onder de olie zit, kan hij zijn drijfvermogen kwijtraken. Dan kan hij zinken en verdrinken.” Ook plankton kan last hebben van lekkende brandstof.

Toenemende drukte

De aanvaring is volgens Van Galen een direct gevolg van toenemende drukte op de Noordzee. Hij heeft de laatste vijf jaar meerdere incidenten met schepen gezien. „De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld”, zegt de directeur. „Met zo veel scheepsbewegingen per jaar is veiligheid op zee enorm belangrijk. Ook bijvoorbeeld om botsingen met installaties op zee te voorkomen.”

De gevolgen voor het mariene ecosysteem kunnen verwoestend zijn, stelt Maarten Verdaasdonk van Stichting De Noordzee. „De vervuiling verspreidt zich door de voedselketen, en het herstel van zo’n chemisch lek kan tientallen jaren duren. De biodiversiteit en de gezondheid van het mariene ecosysteem worden langdurig beschadigd, met blijvende gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor de visserij en het toerisme.”

Maritiem dienstverlener Boskalis heeft de opdracht gekregen de lekkende tanker te bergen, zei een woordvoerder dinsdagochtend. „We zijn volop aan het mobiliseren.”