De Libris Literatuur Prijs is elk jaar voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. „Deze shortlist laat zien dat de Nederlandse literatuur springlevend is. Dat ze een broedplaats is voor nieuwe stemmen van geweldige debutanten van wie we hopelijk nog veel zullen horen”, zegt de jury over de shortlist. „Dit zijn de zes romans die ons door elkaar hebben geschud, ons hebben verontrust en in onze slaap achtervolgd, die ons hebben ontroerd en naar adem hebben doen happen.”

De winnaar van de boekenprijs krijgt op 19 mei een cheque van 50.000 euro en de bronzen legpenning. De jury wordt in 2025 gevormd door Jan van Damme, Nele Hendrickx, Michiel van Kempen, Edward van de Vendel en Sheila Sitalsing. Het is de 32e keer dat de prijs wordt uitgereikt.