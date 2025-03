Laatste lutherse kerkdienst in Lutherkapel Zeist, en ander plaatselijk kerknieuws

Lutherkapel Zeist

In de Lutherkapel in Zeist wordt zondag 16 maart voor de laatste keer een lutherse kerkdienst gehouden. Het gebouw wordt verkocht aan de Servisch-orthodoxe parochie Heilige Simeon de Mirreschenker, die de laatste jaren ook in de kapel samenkomt.

Vergrijzing en terugloop van het ledental zijn voor de lutherse gemeente Utrecht-Zeist reden om het gebouw af te stoten. Het beheer van de kapel werd financieel steeds lastiger. „Maar we dachten het nog wel tot 2028 vol te kunnen houden”, zegt scriba Taco Seinstra. De doorslag gaf een forse waterschade na hevige regenval vorig jaar.

„De benedenzaal met keuken onder de kerkzaal is door scheuren in de betonnen muur niet meer te gebruiken”, aldus Seinstra. „Als het regent, staat er zo tien centimeter water. De zaal opknappen kost al gauw een ton of twee, en dat is voor ons als kleine groep niet op te brengen. De parochie heeft het geld er wel voor.” Voor de overname en de renovatie houdt de parochie een inzamelingsactie. Ze moet meer verbeteren: de toren van de kapel is ernstig verzakt.

De kapel werd in 1965 in gebruik genomen door de plaatselijke lutherse gemeente, die in 1941 als filiaalgemeente van de lutherse gemeente in Utrecht werd gesticht en in 1946 zelfstandig werd. Nadat de twee lutherse gemeenten in 2018 fuseerden, werd er om de twee weken naast de dienst in Utrecht ook een dienst in Zeist gehouden. De laatste tijd waren er gemiddeld vijftien kerkgangers. Voor de gemeenteleden in Zeist rijdt voortaan op zondag een busje naar de kerkdienst in Utrecht.

R.k. Groene Hart

De rooms-katholieke Claraparochie in het Groene Hart (Zuid-Holland) sluit de komende jaren drie van haar zes kerkgebouwen. De Martinuskerk in Noorden wordt naar verwachting begin volgend jaar afgestoten, de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Nieuwkoop in 2027 en de Nicolaaskerk in Nieuwveen in 2028.

De Claraparochie gaat in de toekomst verder met drie kerkgebouwen: de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen, de Adrianuskerk in Langeraar en de Johannes Geboortekerk in Zevenhoven.

De drie af te stoten kerkgebouwen worden in principe niet gesloopt, omdat ze beeldbepalend zijn. Het parochiebestuur onderzoekt samen met het bisdom en de lokale geloofsgemeenschappen de mogelijkheden voor herbestemming. Ook wordt gezocht naar manieren om de gemeenschappen rond de drie kerken ook na de sluitingen bij elkaar te houden. In Noorden wordt bijvoorbeeld de Mariakapel bij de begraafplaats toegankelijk gehouden. In Nieuwkoop en Nieuwveen worden ruimtes gezocht waar ontmoeting en kleinschalige vieringen mogelijk zijn.

Uitgangspunt van de herstructurering is dat voor de openblijvende kerken voldoende menskracht en geld aanwezig zijn om na de sluitingen de parochie draaiend te houden.