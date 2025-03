Russische schepen niet welkom bij Sail in Amsterdam

Bij de vorige editie van het maritieme evenement in 2015 voeren drie Russische schepen mee, waaronder het grootste zeilschip ter wereld, de Sedov. In plaats daarvan is dit jaar het op een na grootste zeilschip ter wereld te zien tijdens Sail, de Unión uit Peru.

Sail is dit jaar van 20 tot en met 24 augustus. Het is de tiende editie van het evenement, dat elke vijf jaar wordt gehouden. Er zijn meer dan achthonderd schepen uit binnen- en buitenland te zien op het IJ. Daarnaast varen er tijdens de intocht waarschijnlijk nog duizenden andere bootjes mee. Op de laatste editie kwamen 2,3 miljoen bezoekers af, wat Sail het grootste evenement van Nederland maakt.