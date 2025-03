VS bieden Hamas verlenging bestand aan

In ruil daarvoor zou het staakt-het-vuren in Gaza met twee maanden worden verlengd en zou humanitaire hulp weer worden toegestaan. Dit meldde The Washington Post donderdag op basis van ingewijden.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Hamas bespraken het voorstel onlangs tijdens gesprekken in Qatar.

Er ligt ook een tweede voorstel op tafel, het ”Witkoff-plan”, genoemd naar Steve Witkoff, Midden-Oostengezant van president Donald Trump. Dit plan houdt in dat het staakt-het-vuren met ongeveer vijftig dagen wordt verlengd, tot na de ramadan en het Joodse feest Pesach. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu steunt dit plan, waarbij eerst de helft van de nog resterende gijzelaars vrijkomt en later de andere helft.

Het huidige staakt-het-vuren, dat eind januari begon, wankelt steeds meer. Israël blokkeert sinds vorig weekend opnieuw alle humanitaire hulp aan Gaza. Jeruzalem heeft gedreigd de oorlog tegen Hamas te hervatten als de terreurbeweging niet akkoord gaat met verlenging van het bestand en overdracht van de resterende gijzelaars.

Ook Trump waarschuwde Hamas deze week in niet mis te verstane taal dat de terreurbeweging snel akkoord moet gaan met het vrijlaten van de resterende gijzelaars. Hij verklaarde bij die gelegenheid ook dat de VS Israël van „alles zullen voorzien wat het land nodig heeft om de klus tegen Hamas te klaren”.

Woensdag werd bekend dat de VS en Hamas rechtstreeks contact hebben. De Amerikaanse regering beschouwt Hamas als een terroristische organisatie en heeft Israël gesteund in de aanvallen op de Gazastrook waar Hamas ontstond en actief is.

Saudi-Arabië

Donald Trump zei intussen donderdag dat zijn eerste buitenlandse reis als president waarschijnlijk naar Saudi-Arabië zal zijn. De Amerikaanse president wil er een overeenkomst sluiten waarbij Riyad ruim 1 biljoen dollar (926 miljard euro) investeert in de Amerikaanse economie, inclusief aankopen van militaire uitrusting.

In gesprek met journalisten in zijn Oval Office zei Trump dat hij waarschijnlijk binnen anderhalve maand naar het land reist. Hij merkte op dat zijn eerste buitenlandse reis tijdens zijn eerste termijn in 2017 ook naar Riyad was. Toen werd ongeveer 350 miljard dollar aan Saudische investeringen aangekondigd.

„Deze keer zijn ze rijker geworden, en wij zijn allemaal ouder geworden”, zei Trump. Hij vertelde dat de Saudiërs op zijn verzoek bereid waren over een periode van vier jaar 1 biljoen dollar te investeren in Amerikaanse bedrijven, onder meer in de defensiesector.