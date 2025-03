Treinverkeer weer opgestart na wisselstoringen

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail ging het om een wisselstoring ter hoogte van Hoofddorp en een in de buurt van Leiden. Doordat de storingen in elkaars verlengde lagen, konden er veel minder treinen rijden van en naar Schiphol, tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal en tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal. Dat was vanaf maandagochtend vroeg, rond 06.30 uur.

De NS meldt dat de situatie op de stations „redelijk normaal” is. „We hebben geen extreme drukte gezien.”