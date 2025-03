Gewonde door explosie in Hoogeveen

Binnenland

In Hoogeveen is in de nacht van zaterdag op zondag een 40-jarige man uit die stad gewond geraakt door een explosie, meldt de politie. De ontploffing was in een woning aan de Vredenluststraat in de Drentse stad. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder kan uit privacyoverwegingen niet zeggen of de man in de getroffen woning woonde of niet.