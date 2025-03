Grote brand in loods in Goor geblust

De loods hoorde bij een aannemers- en houtbedrijf. De brandweer liet zaterdagavond weten dat het vuur lastig te bestrijden was, omdat het om brandend hout in een meterslange ketel ging. De brandhaard was daardoor moeilijk te bereiken.

Bij de brand kwam veel rook vrij, maar er was geen gevaar voor de omgeving. Er waren ten tijde van de brand geen personen aanwezig in de loods aan de Wheedwarsweg in de Overijsselse plaats.