Grote brand in loods in Twentse Goor

Het pand staat aan de Wheedwarsweg in de Overijsselse plaats. Dat is bij een industrieterrein. Er waren geen personen in het pand aanwezig en er zijn geen gewonden gemeld, aldus de brandweer.

De brand zorgt niet voor direct gevaar voor de omgeving. De brandweer probeert de brand te blussen en richt zich ook op het beperken van de rookontwikkeling. Eerder zaterdag adviseerde de brandweer aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De loods hoort bij een aannemers- en houtbedrijf.