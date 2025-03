Eerste lokale warme dag: 20,0 graden in Gelderse Deelen

De eerste warme dag van het jaar valt vroeg. Gemiddeld, als gekeken wordt naar de klimaatperiode 1995 tot 2024, gebeurt dat op 4 april. Niet alleen dit jaar, maar ook gemiddeld gezien komt de eerste lokale warme dag klimatologisch steeds vroeger voor, aldus Weeronline.

De laatste warme dag was op 26 oktober 2024 met in het midden en zuiden op veel plaatsen 20 graden en meer.

Zaterdag werd in De Bilt ook een warmterecord gebroken over de eerste tien dagen van maart. Daar steeg het kwik naar 19,6 graden. Het oude record was 19,5 graden, gemeten op 9 maart 2014. Daarnaast is het in De Bilt niet eerder zo warm geweest zo vroeg in het jaar. Tot de eerste helft van maart zijn temperaturen van 19 graden of meer in de Utrechtse plaats echt een zeldzaamheid. „Dat gebeurde slechts één keer eerder, eveneens 9 maart 2014. Vandaag is dus de tweede keer dat het gebeurt, en zelfs een dag eerder”, aldus de weerdienst.

Vorig jaar werd de eerste lokale en officiële warme dag op 6 april genoteerd. Het werd in De Bilt 24,1 graden en landelijk werd het zelfs 25,7 graden. Daarmee was het toen ook meteen de eerste lokale zomerse dag met een maximumtemperatuur van 25 graden en meer.